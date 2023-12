Treni, la Regione corregge il tiro: anche a Genova saranno gratis o scontati per gli studenti

Genova. Anche gli studenti genovesi potranno viaggiare gratis sui treni nel tragitto casa-scuola e viceversa, sotto i 19 anni. E fino all’età di 26 anni potranno usufruire di particolari tariffe scontate: 17 euro per l’abbonamento mensile, 125 euro per quello annuale. La Regione corregge il tiro dopo aver escluso il territorio di Genova dalle nuove tariffe agevolate per il trasporto ferroviario regionale, valide in via sperimentale per il 2024 e finanziate con l’aumento dei prezzi per i turisti nelle Cinque Terre. E lo fa con una delibera di giunta firmata oggi, subito dopo la chiusura della seduta di bilancio in Consiglio.

La prima versione dell’accordo con Trenitalia aveva prodotto un effetto paradossale: uno studente di Arenzano diretto a Brignole avrebbe viaggiato gratis, uno studente di Voltri no. A rimanere esclusi sarebbero stati circa 20mila ragazzi, secondo una stima sommaria. Una stortura determinata dalla particolarità del nodo genovese, dove finora non esistevano abbonamenti ferroviari ma solo abbonamenti integrati Amt-Trenitalia.

