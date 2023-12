Genova. Asl3, in collaborazione con Coop Liguria e Centro Commerciale L’Aquilone, promuove per giovedì 28 dicembre un Open Day vaccinale in accesso diretto.

A tutte le persone over 60 o che rientrano nelle categorie per cui il Ministero della Salute ha stabilito la gratuità (vedi link in calce) Asl3 offre, per chi lo desidera, la vaccinazione anti-covid anche in abbinata all’antinfluenzale

