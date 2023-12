Andora, dopo 50 anni di lavoro nell’ufficio porto va in pensione Camelia Manoni, figura simbolo dell’approdo

Andora. Cinquant’anni di lavoro nell’ufficio più bello di Andora. Sul mare, nel porto. Camelia Manoni, dipendente dell’A.M.A., l’azienda Multiservizi che gestisce fra l’altro l’approdo turistico andorese, dopo cinque decenni di appassionato lavoro è andata in pensione. Il sindaco Mauro Demichelis, il delegato alla Gestione del Porto, Corrado Siffredi, il presidente dell’A.M.A. Fabrizio De Nicola con il CdA, l’amministratore delegato Silvia Garassino e il consigliere Emanuel Voltolin Visca, il direttore del Porto Eugenio Ghiglione e tutti i dipendenti l’hanno salutata commossi.

Camelia, oggi 71 anni, portati splendidamente, si è sempre caratterizzata per grande competenza, passione per il lavoro, fra terra e mare, che ha iniziato come dipendente del Circolo Nautico Andora. Ha sempre operato nell’area portuale, passando alle dipendenze delle società pubbliche che hanno gestito negli anni il Porto andorese fino all’A.M.A. Un ruolo importante il suo, quale responsabile dell’Ufficio Porto, per il coordinamento dei servizi portuali, in particolare per il disbrigo delle pratiche per l’ormeggio degli utenti, anello di collegamento con il Comune, con l’Ufficio Tecnico A.M.A. per le manutenzioni e con gli ormeggiatori, collaborando per la sicurezza delle operazioni di attracco.

