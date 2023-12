Balneari, il Comune di Genova approva le linee guida per il rinnovo delle concessioni: progetti entro il 30 aprile 2024

Genova, 23 dic. – Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore al Demanio Marittimo e Urbanistica Mario Mascia, l’atto di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime per le attività turistico-balneari.

“L’atto di indirizzo si pone in linea di continuità con l’azione finora svolta dall’amministrazione comunale – dichiara l’assessore Mascia – riprendendo il filo della delibera di giunta del 2021 con cui, in accordo con la locale Procura della Repubblica, si era avviato l’iter degli atti preliminari prodromici alla procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni. La nostra opzione, inedita a livello nazionale, è in piena coerenza con la scelta operata la scorsa estate di restituire alla fruizione di tutta la cittadinanza la spiaggia libera dei Capo Marina, in base ad un accordo di rinuncia parziale alle aree da parte dei concessionari, non senza l’apertura del varco per il passaggio sulla battigia coi Bagni San Nazaro, per cui si battevano da decenni le associazioni dei consumatori e degli utenti, Adiconsum di Stefano Salvetti in testa. Il mare è di tutti, l’accessibilità delle spiagge anche per le persone con disabilità e la libera percorribilità della battigia sono diritti che vanno salvaguardati e incentivati, le opere di protezione a mare, anche alla luce degli effetti devastanti delle ultime mareggiate, sono una priorità assoluta anche per i concessionari, così come la conformità delle nuove strutture balneari alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica è un requisiti per noi irrinunciabile, valendo la tolleranza zero contro gli abusi. Per questo abbiamo deciso di assegnare a tutti i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari il termine del 30 aprile 2024 per la presentazione della documentazione progettuale“.

