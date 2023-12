Sabato di campionato positivo per la Virtus Entella e il Sestri Levante: quattro punti per entrambe le squadre del Tigullio prima della sosta natalizia. Per la formazione allenata da Gallo arriva la vittoria in casa della Recanatese: a segno Parodi al 16′ del primo tempo.

Zero gol al Piola ma due rossi, uno per parte: prima Mawuli dell’Arezzo e poi Forte per i Corsari. Un punto per allungare in classifica e proseguire nel momento positivo.

