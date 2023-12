Fontanabuona: 4 presepi ritardatari non inclusi nel concorso

Da Renato Lagomarsino, Lascito Cuneo

L’adesione di quattro Presepi al tradizionale concorso della Fontanabuona è giunta ben oltre il tempo massimo, quando già locandine e depliant con i dati e i programmi dei ventisei Presepi iscritti e dei quattro “messaggeri” erano pronti. Troppo tardi, effettivamente, per poterli ancora includere. E ovviamente il disappunto dei “presepisti” (volontari che per più giorni passano le ore serali in chiese non riscaldate per dedicarsi a rappresentare la scena della Natività) è stato grande. Addirittura c’è chi si è offerto di far ristampare tutto a proprie spese pur di poter includere il Presepe nel concorso. Ma sarebbero mancati i tempi e il meccanismo del concorso si sarebbe inceppato.

E così gli organizzatori hanno cercato in qualche modo di rimediare, tanto più che i ritardatari esclusi sono proprio alcuni presepi dell’area più vicina al Lascito Cuneo, il luogo dove si trova il motore di questa attesa manifestazione che va avanti da trentasei anni: Canevale, nella chiesa di San Giacomo, Certenoli, nella chiesa di Santa Maria Assunta, Aveggio, nella chiesa della S.S. Trinità e Calvari, nella cappella di San Lorenzo.

» leggi tutto su www.levantenews.it