“Insieme per Carcare” sul bilancio preventivo: “Si fonda su due bugie, un finto cambiamento e false informazioni”

Carcare. “Carcare approva un bilancio preventivo che si fonda su due ‘bugie politiche’: l’inganno perpetrato ai danni di tutta la comunità di un finto cambiamento, consumato ieri sera nel semplice riapprovare il bilancio dell’anno precedente; e sei mesi diffusione d’informazioni politiche false sullo stato di salute delle economie del paese”.

Con queste parole il gruppo di minoranza “Insieme per Carcare” commenta l’approvazione del bilancio preventivo 2024. “Ad una così disonesta ‘bugia politica’, raccontata ai carcaresi – accusano – non potevamo far altro che votare contrari. Una condotta amministrativa priva di etica e di morale, ma ricca di incapacità a pianificare servizi strategici e opere pubbliche per il futuro, perché mancante in toto degli investimenti in conto capitale”.

