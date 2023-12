Lavagna: la Natività sulle sponde dell’Entella, protagonisti i bambini

Per la prima volta i volontari dell’Operazione Mato Grosso”, orto sulle sponde lavagnese dell’Entella, hanno organizzato un presepe vivente. È questa la novità di questa sera a Lavagna. “Sono stati i ragazzi delle medie che vengono da noi a fare attività ludico-creative ogni sabato ad avere l’idea e che compaiono come figuranti-attori. Abbiamo quindi invitato tutte le loro famiglie, comprese quelle dei bambini delle elementari” ci dice Daniele Vescovini, volontario dell’associazione “L’avventura della carità”, legata al movimento “Operazione Mato Grosso” dalla finalità umanitaria rappresentata dalla raccolta di fondi per le popolazioni più povere del Sudamerica.

La rappresentazione è consistita nella messa in scena di diversi episodi: l’annunciazione dei profeti, la discesa dell’angelo dal Cielo, la comunicazione dell’Immacolata Concezione di Maria a Giuseppe, il viaggio da Nazareth a Betlemme, la nascita di Gesù, la visita dei Re Magi.

