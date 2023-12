Le pagelle: un pomeriggio da dimenticare che nemmeno Moro rende meno amaro

Zoet 5,5 – Ne prende quattro e soprattutto sull’ultimo qualcosa in più avrebbe potuto fare. L’uscita è disperata e, fuori dai pali, il Cittadella non ha problemi a batterlo. Un passo indietro dopo le prove solide delle ultime giornate.

Bertola 5 – Fa tanta fatica sul centro-destra e dalla sua zona il Cittadella esonda. Sbaglia in occasione del gol, leggendo male la traiettoria del lancione dei veneti. Primo tempo in apnea, D’Angelo lo capisce e lo lascia negli spogliatoi. (Dal 46’ Kouda 6 – Entra e prova a suonare la carica sin da inizio ripresa. Si scatena centralmente, ci prova da fuori, manda i compagni sul fondo per il cross e prende per mano la squadra. Suo il cross che porta al gol di Moro, dà la scossa alla squadra ma in occasione del tris del Citta si addormenta, non accorgendosi di Pittarello alle sue spalle).

