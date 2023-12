Nubi dal mattino, poi torna il sereno: in serata cielo ancora nuvoloso

Il risveglio dell’antivigilia è segnato da un cielo nuvoloso ma un po’ di sole potrebbe arrivare nelle prossime ore. In serata sono previsti annuvolamenti via via più compatti sui settori centrali. L’umidità sarà su valori medio-alti mentre i venti soffieranno deboli in prevalenza settentrionali al mattino, orientali dal pomeriggio. Il mare invece sarà localmente agitato per onda lunga e formata di libeccio nella notte a Levante, molto mosso altrove, in lenta scaduta a partire da Ponente, ancora molto mosso a Levante. Le temperature saranno stazionarie con valori massimi superiori alle medie del periodo e oscilleranno tra 12 e 8 gradi.

