Prima di ogni partita una maglietta con il 1522: l’iniziativa della Scuola di pallavolo La Spezia

La Scuola di pallavolo La Spezia ha promosso l’iniziativa “Un gesto concreto contro la violenza sulle donne”. La società ha creato una t shirt con un messaggio contro la violenza sulle donne e con evidenziato il numero di emergenza 1522 . Le magliette saranno utilizzate dalle atlete prima di ogni incontro sportivo e saranno messe in vendita devolvendo il ricavato al Centro Irene. L’ iniziativa è stata presentata a Palazzo Civico alla presenza del referente del Centro Irene del Comune della Spezia e di alcuni rappresentanti dell’ associazione sportiva dilettantistica Scuola di pallavolo La Spezia .

“Abbiamo patrocinato ha patrocinato l’iniziativa “Un gesto concreto contro la violenza sulle donne” della Scuola di pallavolo La Spezia – ha dichiarato l’assessore alle pari opportunità Daniela Carli Perché – perché anche attraverso lo sport si possono e si devono veicolare messaggi contro la violenza alla donne. Ringrazio la società sportiva per questo gesto e per contribuire a diffondere la cultura della non violenza e del rispetto di ogni individuo”

