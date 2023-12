Raggirò un quarantenne disabile che si era invaghito di lei per prosciugarne il conto corrente: 49enne condannata

Genova. Ha raggirato un disabile di circa 40 anni che aveva conosciuto in una chat erotica e che aveva fatto in modo si invaghisse di lei per prosciugarne i risparmi. Per questo Cleopatra Valentina Vasile, 49enne, nata in Romania ma residente a Genova con alle spalle numerosi precedenti è stata condannata a 2 anni e 2 mesi di reclusione per truffa aggravata senza condizionale.

I fatti risalgono a cinque anni fa. La donna, poco dopo aver agganciato la sua vittima in chat, si era piazzata nell’appartamento dell’uomo a Genova mentre lui viveva nell’estremo ponente e, per rafforzare il tutto, era andata a conoscere i suoi genitori, in modo da convincerli a fidarsi di lei. Addirittura aveva convinto il 40enne, che dalla nascita è costretto su una carrozzina, a credere che sarebbero andati a vivere insieme, come lui desiderava, facendolo trasferire temporaneamente nell’appartamento genovese con lei, salvo poco dopo, riportarlo a casa dei genitori con una scusa.

