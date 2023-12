Red Jackets lanciatissimi, è la terza vittoria consecutiva

Terza vittoria in tre partite dei Red Jackets Sarzana in quella Seven Football League in cui si gioca in sette contro sette. Dopo i West Coast Riders a Pisa e i Condors presso Grosseto, cadono di fronte ai “Reds” pure i Sirbons Cagliari stavolta alla Bradia sarzanese. Già, perché all’ “Isoppo” si è consumato il debutto interno dei sarzanesi nel Girone Nord, che adesso essi capeggiano: unica compagine a punteggio pieno con 3 vittorie su altrettante gare nel Girone Nord. Presente per l’occasione il medesimo sindaco Cristina Ponzanelli, che ha detto la cittadinanza essere orgogliosa di questa squadra, nonché di questo sport purtroppo poco praticato in Italia.

Per la cronaca 55-0 il risultato finale a favore delle “giubbe rosse”, nell’altro match della giornata il Titans Romagna si sono imposti per 48-40 a domicilio sui West Coast Riders, una settimana prima gli stessi romagnoli erano stati battuti a Forlì dai Condors per 36-21. Proprio contro i “titani” i rosso-argento chiuderanno questa prima fase il prossimo 13 Gennaio, ancora in casa, poi eventualmente semifinali coinvolgenti il Girone Sud (comprendente, Spiders Salento, Mad Bulls Barletta e Navy Seals Bari) all’inizio di Febbraio e finale alla fine dello stesso mese.

