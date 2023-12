Genova. Pirlo conferma gli undici di partenza della vittoria a Reggio Emilia per questo inedito match contro il Feralpisalò. La partita sta per cominciare in una cornice di pubblico numeroso nonostante il sabato pre-natalizio. Temperatura gradevole e umidità al Ferraris.

Ecco le formazioni in campo.

» leggi tutto su www.genova24.it