Sanità e Pnrr: sei ambulatori trasferiti da Via Sardegna al Falcomatà

Con i lavori del Pnrr per la realizzazione della Casa di comunità, alcuni ambulatori saranno trasferiti da Bragarina, in Via Sardegna, al Falcomatà in Via Fieschi a seguito di un accordo con il Comune della Spezia. Lo spostamento riguarda gli ambulatori di: ortopedia, urologia, cardiologia, neurologia, dermatologia, fisiatria. Passeranno quindi dall’attuale palazzina B a quelle messe a disposizione dall’accordo all’ex ospedale militare a partire dal 27 dicembre.

Restano nella casa della salute gli ambulatori di: Radiodiagnostica e fisioterapia che sono rimasti nella Casa della Salute dove sono collocati attualmente, senza subire alcuna modifica delle attività.

“Il trasferimento degli ambulatori di Bragarina si è reso necessario per permettere lo svolgimento dei lavori previsti dal PNRR per la realizzazione della Casa di Comunità. La collocazione al Falcomatà è stata possibile grazie all’accordo tra ASL5 e Comune di Spezia che ha ceduto all’azienda sanitaria la gestione dell’interno dell’immobile che sarà adibito ad ospitare i servizi – si legge in una nota di Asl 5 -. Si precisa, infine, che la nuova collocazione degli ambulatori è segnalata con cartelli posti all’ingresso del complesso del Falcomatà, il cui accesso è consentito con automobili private solo per il transito che permette l’accompagnamento di pazienti non deambulanti non anche per il parcheggio”.

