Uno Spezia ‘contato’ per D’Angelo, chance per Pietra? Staffetta Verde-Kouda

È uno Spezia in emergenza quello che si prepara alla sfida di oggi pomeriggio contro un Cittadella in grande forma. Dopo due vittorie consecutive, Luca D’Angelo si trova a fare i conti con diverse assenze importanti tra le sue file, con difesa e centrocampo notevolmente colpiti. Per la gara del Tombolato, dunque, alle Aquile si chiederà spirito di sacrificio e tanto adattamento, vista la necessità di colmare vuoti importanti lasciati dagli squalificati e infortunati. A guidare la squadra dalla porta ci sarà ancora Jeroen Zoet, il titolare dello Spezia, come ribadito da D’Angelo in conferenza stampa.

Davanti all’olandese ecco una chance per Muhl al fianco di Hristov, con Nikolaou terzino sinistro ed Elia dirottato a destra, vista l’assenza di Kelvin Amian. Una difesa a quattro che in realtà potrà essere più a tre e mezzo, con l’ex Palermo che in fase di possesso salirà sulla linea dei centrocampisti. Proprio nel mezzo D’Angelo deve fare a meno del faro Salvatore Esposito, oltre che di Zurkowski: in regia agirà Cassata, con Bandinelli al suo fianco, mentre sulle corsie laterali ci sarà spazio per Mirko Antonucci, il grande ex della partita, e una possibile chance per Niccolò Pietra. In avanti, pronta la staffetta: Verde più avanti nel ballottaggio con Kouda, che non sta benissimo e potrà dare il suo contributo a gara in corso, e completerà il reparto con il sicuro Pio Esposito.

