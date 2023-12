Questa sera a Brugnato si rinnova la tradizione con la fiaccolata della notte di Natale dopo alcuni anni di sospensione. L’evento, con partecipazione libera e gratuita, è organizzato dalle varie associazioni di volontariato locali alle quali rivolgiamo i doverosi ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità brugnatese per la rinata e lodevole iniziativa.

Il ritrovo è per le 22.45 al santuario della Madonna dell’Olivo da dove partiranno le fiaccole che illumineranno il cielo fino alla Cappelletta di via Bertucci dove sarà deposto il bambinello sul sagrato della chiesa in occasione della Natività di Mezzanotte. Per raggiungere l’Olivo sarà disponibile un servizio navetta che dalle ore 22 partirà dal Comune mentre dopo le celebrazioni ci sarà lo scambio di auguri in piazza con panettone, cioccolata e vin brulè.

L’articolo A Brugnato si riaccende la tradizionale fiaccolata della vigilia di Natale proviene da Città della Spezia.

