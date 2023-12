Un’auto è finita in un dirupo e la persona che era alla guida ha perso la vita. È quanto accaduto prima delle 12 di oggi in località Case di Bardellone a Levanto. Al momento non si conoscono età e generalità della vittima la cui salma deve ancora essere recuperata dai Vigili del Fuoco della Spezia in attesa dell’arrivo del magistrato. Secondo quanto si apprende nell’incidente non sono coinvolte altre persone o vetture mentre è ancora da ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto erano intervenuti anche Croce Rossa di Levanto e personale del 118 oltre all’elisoccorso Drago, purtroppo però non c’è stato nulla da fare. (immagine di archivio)

L’articolo Auto in un dirupo a Levanto, una vittima proviene da Città della Spezia.

