Calcio/ Samp, Kasami paga la gomitata: tre turni di squalifica

La Sampdoria sarà senza Kasami per tre partite: arriva alla vigilia di Natale la tanto attesa decisione da parte del giudice sportivo. Restano in diffida Borini, Ghilardi, González, Murru, Stojanovic, Yepes. Il centrocampista aveva subito il rosso diretto per una gomitata a Kourfalidis quasi alla fine del primo tempo.

Come riporta il report della società vigilia di lavoro per la Sampdoria di Andrea Pirlo. Al “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati maggiormente impiegati con la Feralpisalò hanno svolto sedute rigenerative tra fisioterapia e palestra; il resto del gruppo è stato sottoposto ad attivazioni, esercitazioni offensive e partitella finale. Percorsi individuali di recupero per Antonio Barreca, Estanislau Pedrola (in Spagna) e Ronaldo Vieira. Domani, lunedì, giorno di Natale, la squadra sosterrà un allenamento mattutino.

