Carcare, chiude l’Oste Pinocchio. Il Comune: “Grande dispiacere, ma non siamo noi la causa”

Carcare. “Apprendiamo che uno storico locale di Carcare chiude i battenti. Come amministrazione comunale non possiamo che esprimere enorme dispiacere per un pezzo del patrimonio gastronomico carcarese che cessa la sua attività ma ci dissociamo dalle polemiche dei famigerati ‘leoni da tastiera’ che non perdono occasione di attaccare l’attuale maggioranza senza sapere effettivamente le cause che hanno portato la proprietaria del locale a deciderne la chiusura”.

Questa la nota del Comune di Carcare, dopo la notizia della chiusura del ristorante “Oste Pinocchio”. L’amministrazione ha deciso di affidarsi ai social per rispondere ai commenti apparsi sotto alcuni post.

