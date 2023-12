Casini: “Massiccio ricorso ai mutui rischia di pesare sulle casse del Comune”

“Ancora una volta questa Giunta comunale e la maggioranza che la sostiene tenta di strumentalizzare e di depistare i cittadini per far vedere loro il dito anziché la luna”. Così Beatrice Casini, capogruppo del Pd sarzanese, dopo il dibattito nell’ultima seduta in merito ai mutui accesi dall’ente. “Il senso del mio ragionamento – aggiunge – credo sia molto chiaro e incontestabile: questa Amministrazione sta facendo massiccio ricorso ai mutui per il finanziamento di opere pubbliche, indebitando sempre di più il Comune. Una tendenza pericolosa, che si è particolarmente accentuata negli ultimi 5 anni, con l’accensione (dal 2019 al 2022) di 6.035.910,67 milioni di euro di finanziamenti (2023: 744.000,00 in via di definizione) a fronte dei 2.008.334,32 milioni della precedente gestione 2013/2018, che rischia di pesare in modo insostenibile sulle casse del Comune, riducendo la capacità di spesa nei servizi ai cittadini e ipotecando le prospettive di crescita sociale della città.”

“Ribadisco il concetto: il saggio guarda alla luna lo stolto guarda il dito che la indica, con il mio intervento ho voluto indicare un problema serio e porre l’attenzione su una tendenza che è quella del ricorso costante ai mutui che di questo passo e alla lunga rischia di mettere in difficoltà economicamente il comune Voler trascinare polemicamente la discussione su aspetti secondari è un evidente tentativo per distogliere l’opinione pubblica dall’allarme che ho voluto lanciare: se si continua così, ipotechiamo il futuro dei sarzanesi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com