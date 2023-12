Ceriale, la minoranza attacca: “Bilancio di previsione senza nessun obiettivo per rilanciare il paese”

Ceriale. “Ho assistito all’approvazione di un bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026, con la contestuale approvazione del documento unico di programmazione, senza intravedere alcun obbiettivo che possa rilanciare il paese. Volendo portare un primo esempio, l’amministrazione comunale si è vantata di aver fatto un atto di indirizzo politico relativo alla zona T1 ,da loro definito “storico”; tanto storico che nel documento di programmazione non è stato dato alcun obiettivo agli uffici in merito a tale argomento (nel documento di programmazione l’organo politico deve indicare quali sono le sue priorità e quali obiettivi vuole raggiungere e deve darne indicazione agli uffici) e nel bilancio triennale di previsione 2024/2026 non è stata data alcuna indicazione sui possibili oneri di urbanizzazione da incassare per la riqualifica dell’area; purtroppo è evidente e chiaro che ancora una volta la maggioranza approva gli atti senza conoscerne il contenuto o meglio, si vanta di cose che poi non è in grado di trasformare in atti concreti”. Con queste parole il capogruppo di Noi per Ceriale, Piercarlo Nervo, attacca la giunta comunale.

“Credo che il rilancio del paese – prosegue – debba passare da investimenti che prevedano opere pubbliche importanti che possano migliorare e riqualificare Ceriale dal punto di vista economico, turistico e migliorarlo dal punto di vista sociale, interventi che devono essere fatti in modo celere e non dilazionandoli troppo nel tempo, perché più il tempo passa e più rimaniamo indietro, anche rispetto ai paesi viciniori. Dopo il mio intervento in consiglio Comunale l’unica difesa da parte della maggioranza è stata: ‘ma noi gli investimenti li facciamo e sono previsti in bilancio’; certamente, gli investimenti ci sono ma non bastano; per dimostrare che non voglio solo criticare ma sono anche disposto a dare un aiuto, ho spiegato che gli investimenti in opere pubbliche previsti per circa Euro 2.800.000,00 possono essere incrementati con la possibilità di raggiungere anche i 10.000.000,00 di euro, utilizzando semplicemente quello che è consentito dalle norme vigenti, ma purtroppo durante il dibattito l’amministrazione ha terminato affermando: ‘noi ci mettiamo la buona volontà ma poi sono i funzionari che decidono’; sentire dire questo mi ha lasciato a bocca aperta, perché sta a significare che oggi il nostro Comune è comandato dai funzionari, verso i quali porto il massimo rispetto, ma credo fermamente che non possano e non debbano essere loro a fare le scelte per il nostro paese, le scelte competono all’organo politico che è stato eletto, altrimenti mi chiedo: ma cosa ci sta a fare il Sindaco con la sua maggioranza? E se ciò corrisponde al vero come ho già affermato in consiglio Comunale, nei confronti dell’intera maggioranza, non mi rimane che dire: ‘Andatevene a casa’”.

» leggi tutto su www.ivg.it