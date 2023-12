Forum Ambiente Pd: “Parcheggio al posto di un’area verde non è scelta sostenibile”

“Peracchini e la sua giunta non perdono occasione per mettere in risalto le scelte dell’Amministrazione per migliorare, a loro dire, la sostenibilità della città. Il contrasto fra quanto enfaticamente proclamato e la realtà risulta già evidente nel leggere le molte interpellanze scritte dal nostro partito e dall’intero gruppo di opposizione in sede comunale: dalla qualità dell’aria, alla gestione dei rifiuti, alla mobilità, al verde pubblico… Proprio sul verde pubblico, in uno degli ultimi consigli comunali, si è svolto un dibattito davvero interessante. Il gruppo PD ha presentato un’interpellanza su un’area verde in abbandono a Fossitermi. Abbiamo chiesto che fosse recuperata come area verde usufruibile dal quartiere, ma Casati ha spiegato che la giunta prevede di trasformarla in un parcheggio. Lasciando ad altre sedi l’importante discussione sulla dubbiosa fattibilità e utilità del progetto e quanto il quartiere sia stato realmente coinvolto in questa decisione, ci chiediamo come si può definire una scelta sostenibile quella che non recupera gli spazi verdi ma li ricopre di cemento e asfalto. La qualità della vita dei cittadini dipende in gran parte dalla qualità dell’ambiente urbano ed è ormai irrimandabile, di fronte all’emergenza climatica, una discussione seria e responsabile sul rapporto fra spazi verdi e aree antropizzate. Il consumo di suolo non rallenta: nel 2022 il ritmo di trasformazione dei terreni agricoli e naturali in aree artificiali è stato di 2,4 metri quadrati al secondo, per un totale di 77 chilometri quadrati in un anno, il 10% in più rispetto al 2021 (Dati ISPRA).

Dati drammatici: impermeabilizzare il terreno, asfaltando e cementificando, significa non permettere all’acqua in eccesso di essere assorbita, soprattutto dopo eventi meteorologici estremi, aumentando il rischio di gravi e devastanti danni. La normativa vigente pone agli Amministratori importanti obiettivi: l’arresto del consumo di suolo, il riequilibrio dello sviluppo edilizio con la presenza di spazi verdi e la promozione di una riqualificazione verde degli edifici già esistenti. L’Amministrazione Comunale non può ignorare questi indirizzi. Sarà nostro compito spingere verso scelte urbanistiche che considerino gli impatti a lungo termine sulla comunità, sull’ambiente e sulla qualità della vita urbana, scelte da discutere in modo aperto e chiaro con la cittadinanza. Possono e devono esserci altre soluzioni”. Forum Ambiente Pd La Spezia – Renata Angelinelli Segreteria provinciale PD

