Lavagna: a “La Polena” pranzo di Natale tra terra e mare

Il pranzo di Natale è una tradizione che nonostante il passare degli anni, il cambiare delle mode, la diffusione di nuove abitudini alimentari, l’arrivo di cicli di crisi economica, resta intatta nel tempo. Un rito che aggrega famiglie all’insegna dello scambio di doni, amore, pace e serenità. C’è chi preferisce trascorrerlo nella più intima atmosfera della propria casa e chi sceglie di gustarlo al ristorante, dove può trovare piatti difficili da preparare tra le mura domestiche.

Il ristorante “La Polena”, ubicato nel blocco centrale del Porto Turistico e aperto dal 2016, è uno dei più rinomati di Lavagna, amato da gente del posto come da torinesi e milanesi, oltre che da chi ha la ‘Barca’ ormeggiata nello scalo. I piatti tipici sono il cappon magro, il fritto di pesce, la pasta fatta in casa, i paccheri al ragù di gallinella, il filetto di maiale. Accanto a questi sono in menu anche diverse tipi di pizze, per un pasto più veloce e “alla buona”.

