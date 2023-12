Questo pomeriggio a Lumarzo, in alta Fontanabuona, incidente stradale. Un ciclista di 32 anni percorreva la strada in località Pannesi quando è caduto riportando diversi traumi. Soccorso dal 118 di Genova e dalla Croce Verde di Lumarzo, è stato trasportato in codice giallo dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova al pronto soccorso del San Martino. Sono intervenuti i carabinieri per capire dinamica dell’incidente.

