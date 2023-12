Murialdo, centauro perde la vita durante una gita con altri tre amici

Murialdo. Era con altri tre amici di passaggio in Val Bormida dove, per una tragica fatalità ha perso la vita. E’ accaduto oggi nel primo pomeriggio nei boschi di Murialdo, quando uno dei quattro centauri di San Mauro Torinese, per cause ancora ignote, ha avuto un incidente e per lui non c’è stato nulla da fare.

La sfortuna ha voluto che, vista la zona impervia e non lontano dal confine piemontese, la cella telefonica dei compagni che hanno chiamato i soccorsi abbia agganciato il 118 del cuneese, da cui è partito l’elisoccorso ma nessuna allerta è stata emessa alla centrale savonese, di conseguenza né all’automedica né ai militi della locale Croce Verde.

