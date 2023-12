Per il Natale l’Inno alla vita degli artisti cattolici spezzini

Per la ricorrenza natalizia i soci dell’Unione cattolica artisti italiani della Spezia hanno sviluppato il tema “Inno alla vita”, consapevoli di come il Natale rappresenti appunto una straordinaria celebrazione della vita. Il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha presenziato ancora una volta all’inaugurazione, proponendo stimolanti pensieri sulla indiscutibile valenza storica della nascita di Gesù, che Guido Barbagli, presidente del sodalizio, ha definito un “evento che ha cambiato la storia del genere umano”. È “inevitabile – ha aggiunto – sentirsi veramente coinvolti e forse commossi di fronte a questo avvenimento velato di mistero”. La sensibilità di pittori e scultori si è espressa in modo significativo in varie tecniche, offrendo positivi risvolti della loro collaudata creatività. La mostra, accolta da numerosi visitatori e da lusinghieri commenti, ha dato voce come di consueto anche all’intensità della poesia con i versi di Malia Pescara Di Diana e quelli di Salvatore Quasimodo e Bertolt Brecht, brevemente commentati da chi scrive. L’esposizione, visitabile sino al 13 gennaio 2024 (mercoledì e sabato dalle 17 alle 18.30), comprende opere di Gloria Augello, Rosella Balsano, Guido Barbagli, Antonella Boracchia, Pino Busanelli, Umberta Forti, Ombretta Franco, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Sergio Maucci, Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori, Marina Passaro, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Anna Maria Russo, Rosa Maria Santarelli, Nicol Squillaci e Maria Rosa Taliercio.

L’articolo Gli 85 anni di monsignor Piero Barbieri proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com