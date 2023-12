Recco: gli auguri di Natale del sindaco alla città

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Cari concittadini desidero raggiungere tutti voi con l’augurio di un sereno Natale. Sono giorni di festa, Recco è addobbata con l’eleganza che il momento richiede. Un ringraziamento va a coloro che si dedicano agli altri ogni giorno; a chi offre il proprio sostegno a chi sta attraversando momenti di difficoltà; a chi, nella nostra città, lavora instancabilmente per garantire che nessuno sia dimenticato.

Un augurio speciale a ogni cittadino, ai bambini e agli anziani, alle famiglie: il mio impegno per voi si rinnova ogni giorno. Un sincero augurio di Buon Natale, che possa portare a ciascuno di voi salute, serenità, momenti di condivisione e la realizzazione dei desideri e delle speranze che portate nel cuore, per voi, per le vostre famiglie e per le persone a voi care. Con la speranza che tempi di pace arrivino presto per tutti, per i vicini e i lontani.

