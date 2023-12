Ridimensionamento scolastico, Natale: “Ennesimo paciugo di una giunta incapace di pianificare”

“Il piano di ridimensionamento scolastico ligure è stato rispedito al mittente dal governo. Lo avevamo preannunciato durante la discussione in consiglio regionale e ora è arrivato il nero su bianco. La giunta regionale ha dimostrato anche in questo campo un’assoluta incapacità di pianificazione e ora viene richiamata ad approvare una delibera in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale”. Lo ha detto Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico annunciando un’interrogazione in merito. Il programma di accorpamenti, a Genova come alla Spezia, ha mosso le proteste di sindaci e dirigenti scolastici.

“Oggi ci si trova difronte a una situazione paradossale – analizza Natale -. Gli istituti che erano stati indicati dalla giunta regionale per l’accorpamento sono stati chiamati ad avviare le procedure; d’altra parte non è chiaro cosa succederà per le Province che non hanno deliberato in merito o lo hanno fatto in modo parziale. Un bel ‘volemose bene’ e come se nulla fosse successo? Se fosse questo lo scenario, lo troveremmo assolutamente non corretto e scandaloso”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com