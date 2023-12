Il Natale non è sempre foriero di grandi soddisfazioni. Ecco perché all’Arci Canaletto domani, 25 dicembre alle 19, si terrà la Riffa di Natale, l’occasione migliore per disfarsi dei regali più brutti tra quelli scartati sotto l’albero. Una serata in compagnia, dopo i bagordi del pranzo di Natale, al grido di “porta al circolo quel regalo di m*rd* che hai ricevuto, mollalo a qualcun altro e festeggia con noi!”.

L’articolo Riffa di Natale all’Arci Canaletto, per disfarsi di quel regalo brutto appena ricevuto proviene da Città della Spezia.

