Tuffo col brivido stamani a Lerici in occasione del tradizionale cimento natalizio alla spiaggia della Venere Azzurra. Un buon numero di bagnanti dicembrini ha omaggiato l’appuntamento, tra i presenti come di consueto anche il sindaco Paoletti. E per il prossimo 6 gennaio ecco in agenda il cimento alla spiaggia di San Terenzo.

