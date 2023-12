Incidente in autostrada, muore 49enne sarzanese

Si terranno giovedì alle 15 presso la chiesa di Santa Maria a Sarzana ai funerali di Alessandro Rossi, autotrasportatore di 49 anni che ha perso la vita la sera della vigilia di Natale in un tragico incidente stradale avvenuto sull’autostrada A12 fra Massa e Carrara. L’uomo, molto conosciuto a Sarzana, intorno alle 18 stava procedendo verso casa quando – forse a causa di un malore – ha perso il controllo del suo mezzo andando a sbattere contro il guard-rail ed essere sbalzato sull’asfalto. Ogni tentativo di soccorso è stato vano e per lui non c’è stato nulla da fare. Dipendente di una ditta di Santo Stefano Magra Rossi lascia la mamma, il fratello, parenti e amici che lo piangono in questo tragico Natale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com