“Nonostante le incertezze internazionali, la Liguria ha mostrato vitalità. Sia un buon Natale per tutti”

Buon Natale a tutta la Liguria. Oggi è un giorno importante per chi crede e per chi non crede: con i suoi riti religiosi e laici, il Natale è un momento di unione della nostra comunità, con le nostre famiglie, i parenti, gli amici, le persone che ci sono più care. Quello che sta per finire è stato il primo anno in cui, dopo la pandemia che ci ha costretti a vivere in solitudine e nel chiuso delle nostre case tante festività come questa, siamo tornati a guardare al futuro con ottimismo, a crescere e incontrarci come comunità. Spero che sia davvero un buon Natale di affetti per tutti voi, non solo per chi è cattolico e crede nel Natale come una delle festività fondanti della nostra civiltà, ma anche per tutti quelli che lavorano nel commercio e nella ristorazione, per chi del Natale vive anche dal punto di vista delle imprese. Quello che si chiude è stato un anno importante, in cui la Liguria ha dimostrato una grande capacità di crescita”

Gli occupati sono cresciuti come non accadeva da anni di quasi il 16% dal 2014, così come sono calati i Neet, i ragazzi che non studiano e non lavorano, segno che l’ottimismo ha prevalso. Il nostro Pil, la ricchezza complessiva che il ‘sistema Liguria’ produce, è cresciuto più di quello dell’Italia e anche di quello delle Regioni del Nord Ovest, come la Lombardia e il Piemonte, che da sempre trainano l’economia del nostro Paese. Restano, certo, molte le incertezze nel futuro: la guerra russo-ucraina con il suo carico di dolore, di morti e di profughi che anche noi ospitiamo nella nostra regione, il nuovo conflitto in Medio Oriente, quella guerra israelo-palestinese che non riusciamo a fermare, e poi ancora la crisi del Canale di Suez, che lancia un’ombra di preoccupazione sui traffici mondiali e per la quale si sta correndo al riparo. Nonostante tutto questo, il nostro sistema economico sociale e il sistema di imprese del nostro territorio ha dimostrato una gigantesca vitalità: ce lo dicono l’esportazione dei nostri prodotti, da quelli agroalimentari come il pesto, che stiamo portando come ambasciatore della Liguria in giro per il mondo, ma ce lo dicono anche i numeri del turismo con quasi un 4% di crescita dopo un 2022 che era già stato straordinario per i risultati ottenuti. Non molti territori del nostro Paese e del Mediterraneo possono dire lo stesso. I nostri turisti, anche gli stranieri, sono cresciuti quasi del 4% mentre in altre Regioni abbiamo visto un segno meno dell’1-1,5%: anche questo è segno di una grande vitalità, che dimostra come la Liguria sia tornata ad essere visibile e di moda. Tutto questo vuol dire posti di lavoro, occupazione, ricchezza, prospettive per i nostri giovani.

