La neve che scende in piazzetta a Portofino in un primo momento stupisce, poi emoziona prima di dare libero sfogo ad una grande gioia che elettrizza i numerosi bambini presenti. In loro compagnia gli amati personaggi di Disney. Matteo Viacava, sindaco del Borgo, ha ancora una volta stupito con una iniziativa straordinaria che attira in piazzetta, prima della celebrazione della messa di mezzanotte, un pubblico sempre più numeroso che si gode la neve in riva al mare.

» leggi tutto su www.levantenews.it