Quattro gol soltanto nelle ultime dieci casalinghe. E una pioggia di reti subiti

I numeri continuano a fare paura e a confermare che questo Spezia non ha ancora dimostrato di essere uscita da una crisi che dura da mesi, in un continuum che inizia in serie A e che perdura in cadetteria in modo ancor più netto.

Anche l’inizio sempre in trasferta, col solito Manuzzi che non ha portato mezza vittoria nel 2020 nè nel 2013, ha influito nel pessimo girone d’andata aquilotto: Nikolaou e compagni hanno segnato appena quattro reti nelle ultime 10 gare casalinghe in Serie B (0.4 di media a partita) dopo averne realizzate 23 nei precedenti 11 match interni in cadetteria (2.1 di media). Basterebbe questo a spiegare la classifica pesantissima che accompagna gli aquilotti da agosto.

