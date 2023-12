Rapallo: anziana caduta, spettacolare intervento dei vigili del fuoco

Spettacolare intervento dei vigili del fuoco di Rapallo, seguito con apprensione da decine di persone. Un uomo ha lanciato l’allarme perché la propria madre non rispondeva al telefono. I vigili del fuoco si sono recati quindi all’indirizzo indicato, in via Rizzo al sesto piano di un palazzo. La porta di casa era tuttavia chiusa col ferro morto ed era impossibile aprirla. I soccorritori hanno dovuto così entrare da una finestra, ma senza poter utilizzare la tradizionale scala, bensì, troncone dopo troncone, quella a ganci.

La donna era caduta da letto e, immobilizzata nella posizione in cui si trovava, non poteva raggiungere il telefono. Una ambulanza dei Volontari del soccorso di Sant’Anna l’ha trasferita in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

