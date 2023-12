Spezia-Modena, un grande classico che ritorna. Al “Picco” aquilotti vittoriosi nelle ultime quattro

Nel segno dell’indimenticabile Paolino Ponzo, Spezia-Modena chiude l’anno e il girone d’andata della serie B 2023-24. Una gara che, parlando di campionato, al “Picco” manca dal 13 marzo 2016 quando la decisero Calaió e Sciaudone in favore degli aquilotti. Tre punti ai bianchi anche nelle due stagioni, sempre in serie B: il 26 ottobre doppio Ebagua e pari temporaneo di Mangni, il 21 febbraio 2015 fu un bellissimo 3-2: Fedato, Nenè, Zoboli, Giannetti, Nenè, i marcatori della sfida mentre l’anno precedenti fu 1-1 con vantaggio canarino di Ardemagni e pari aquilotto di capitan Sansovini. L’ultimo acuto del Modena in Viale Fieschi nel 2006 con un’autorete di Frara. Quella di domani sarà la 29esima in casa dello Spezia, con tanti incroci anche in serie C soprattutto negli anni 79 e fra il decennio ‘90 e 2000: nelle 28 partite disputate, sono 12 le vittorie dello Spezia, 10 pareggi, 6 vittorie del Modena. Primo scontro assoluto il 15 ottobre del 2022: passarono i canarini per 3-2 con gol di Cuttin, Mazzoli, Benassati, Rossetti, Gallotti) mentre la prima affermazione aquilotta della storia arriverà nel 1932 grazie ai sigilli di Sabbatini e Cappelli. Ultimo confronto assoluto invece l’1-0 firmato da Pietro Iemmello in Coppa Italia: era il 6 agosto 2016.

