Anche Hristov fermato dalla febbre, gioca Gelashvili. Chance per Candelari

Anche Petko Hristov alza bandiera bianca, fermato dalla febbre come Francesco Cassata. Al posto del bulgaro, una delle costanti della difesa di Luca D’Angelo dal momento del suo arrivo, occasione per Iva Gelashvili, preferito così sia a Lukas Muhl che a Nicolò Bertola. Chance anche per Pietro Candelari, alla seconda da titolare dopo la prima con la Ternana, preferito ad un Mirko Antonucci che anche al Tombolato contro il Cittadella era parso un po’ troppo in ombra.

