Bianco rammaricato: “Avremmo meritato di vincere noi”

“Abbiamo avuto una opportunità importante per chiuderla a cinque minuti dalla fine e la prospettiva sarebbe cambiata. Io accetto l’errore tecnico di Edoardo ma non la gestione dell’ultimo quarto d’ora. Non ci alleniamo per abbassarci e difendere, perché non ci alleniamo così. Se smettiamo i nostri abiti, andiamo in difficoltà e di questo mi rammarico”. Lo ha detto Paolo Bianco, tecnico del Modena, al termine dell’1-1 contro lo Spezia al Picco arrivato nei minuti di recupero del secondo tempo.

Per i canarini due punti in 4 partite ma anche 28 punti al termine del girone d’andata. “Se oggi avessimo portato a casa la vittoria sarebbero stati 30 punti in un girone d’andata. Se guardo il percorso sono soddisfatto perché dal 5 luglio la squadra fa tutto quello che le chiedo. Mi dispiace perché i ragazzi, dopo mezz’ora fatta male a Cremona, sono venuti sul campo di una squadra che faceva la serie A e oggi avrebbe meritato portare a casa la vittoria”.

