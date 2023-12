Botti di capodanno, l’esperto: “I più pericolosi si comprano sul web, ma anche quelli legali hanno rischi e prescrizioni”

Liguria. Si avvicina la notte più ‘esplosiva’ dell’anno e, nonostante i divieti che nei prossimi giorni arriveranno in quasi tutti i Comuni, ancora in troppi festeggeranno l’arrivo dell’anno nuovo a suon di botti, più o meno pericolosi ma sicuramente rumorosi tanto da costringere chi ha un animale domestico a passare l’ultimo dell’anno chiuso in casa per rassicurarlo ed evitare le conseguenze più estreme di cui troppo spesso si legge in cronaca. Ma la cronaca ogni anno racconta anche, ancora, di troppi feriti per aver acquistato botti illegali proibiti o per aver maneggiato con poca attenzione anche quelli che vengono venduti sul mercato legale.

Per parlare di botti, rischi e consigli, Genova24 ha intervistato uno dei massimi esperti in Liguria. Federico Canfarini, chimico industriale e soprattutto responsabile del nucleo artificieri della Liguria. Solo un mese fa in un evento formativo rivolto a forze dell’ordine e soccorritori ha mostrato anche in pratica come anche le innocuissime ‘stelle di Natale’ se mal conservate possono diventare pericolose.

