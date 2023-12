È Frank Tsadjout l’obiettivo numero uno per l’attacco dello Spezia

È Frank Tsadjout l’obiettivo numero uno dello Spezia per rinforzare il reparto d’attacco nel mercato di gennaio. Con il girone di andata che si è chiuso questo pomeriggio con il pareggio contro il Modena e con una classifica che resta più che mai pericolante, la proprietà ha deciso di aggiungere un uomo d’attacco per rimpolpare un reparto che nei primi cinque mesi di stagione ha lasciato a desiderare.

Con Luca Moro pronto ad essere rispedito a Sassuolo, il nome in lizza per prenderne il posto è quello del ’99 della Cremonese, dodici gol dal 2019 e ai margini della Cremonese, dopo le tre reti realizzate in Serie A lo scorso anno. Tsadjout, che in stagione ha raccolto 173′ ed è reduce da un problema fisico. Con una lunga esperienza in Serie B, tra Pordenone, Cittadella e la stessa Cremonese, Tsadjout potrebbe quindi provare a rilanciarsi allo Spezia, che ha disperato bisogno di un attaccante.

