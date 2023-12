Elia è sicuro: “Il 2024 sarà un anno positivo per noi. Amareggiati e delusi per la classifica”

Ancora una volta tra i giocatori più positivi in casa Spezia, è Salvatore Elia a parlare dopo il pareggio contro il Modena, commentando quelli che sono stati gli ultimi giorni in casa Aquile: “Mentalmente siamo stati bravi, dopo una partita persa come a Cittadella potevi venire qui e fare una figuraccia”, racconta il difensore adattato. “Abbiamo fatto una grande partita, poi un episodio ci ha portati sotto. Siamo stati forti mentalmente a recuperare, la risposta a Cittadella è arrivata. A parere mio abbiamo fatto una bella partita, tenendo il pallino del gioco in mano. Ci abbiamo messo il cuore, gli episodi sono stati a sfavore ma siamo stati bravi a non mollare e a recuperarla nel finale”, spiega.

Uno Spezia che, comunque, resta in condizioni pericolanti in classifica: “Siamo molto amareggiati e delusi. Abbiamo sempre fatto la partita, tranne a Cittadella, ma da quando è arrivato il mister abbiamo sempre dominato il gioco. La classifica non va bene e le cose negative si riflettono sempre più, dobbiamo migliorare sotto porta e continuare così. Sono sicuro che potremo risalire. In questo momento per come siamo messi non possiamo pensare ai playoff ma dobbiamo pensare a salvarci e fare punti. Chiediamo ai tifosi di starci vicino, non pensiamo che non vogliamo perdere ma proviamo sempre a vincere. Non sono contenti i tifosi e non siamo contenti noi, non veniamo allo stadio per farci prendere in giro. Sappiamo che dobbiamo lavorare di più per fare molti più punti”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com