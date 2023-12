Gazzoli al mercato: “Gente motivata di categoria, i big non si muovono”

“Al di là della partita di oggi, il bilancio del girone d’andata è negativo e non ci trova soddisfatti. Siamo al di sotto delle aspettative sia del rendimento che dei risultati. Nell’ultimo mese abbiamo atto 7 punti al novantesimo ed è un messaggio che dice che stiamo provando a fare qualcosa di diverso”. Lo ha detto Andrea Gazzoli, amministratore delegato dello Spezia Calcio, in una conferenza stampa che chiude un 2023 molto complicato in campo e traguarda al calciomercato di gennaio che si preannuncia vitale per le chance di mantenere la categoria. “La squadra va in ferie ma non noi dirigenti: abbiamo idee chiare per il calciomercato e per la continuazione del cantiere dello stadio. Un ragionamento condiviso in linea generale dalla società”.

Calciomercato. “Sicuramente l’obiettivo è dare al mister qualche giocatore sin dai primi giorni del nuovo anno. Abbiamo infortunati, giovani ed elementi che stanno giocando fuori ruolo. Per la dinamica del calciomercato, meglio fare le cose il prima possibile”.

