Il vice di D’Angelo: “I direttori si adopereranno per migliorare la squadra. Vogliamo integrare esperienza e giocatori”

Il 2023 dello Spezia si chiude con un pareggio all’ultimo minuto, contro il Modena, in una partita che sembrava ormai persa e che invece le Aquile hanno avuto il merito di rimettere in piedi. “La partita è stata tosta, giocare tre giorni dopo la sconfitta a Cittadella poteva essere buono”, spiega in conferenza stampa Riccardo Taddei, il vice di mister Luca D’Angelo, oggi in panchina per l’espulsione del numero uno dello Spezia. “Il problema lo abbiamo avuto a causa di qualche defezione che abbiamo avuto. È giusto ringraziare dei ragazzi, come Salvatore Esposito e Nikolaou, che hanno giocato con 38 di febbre quando abbiamo perso Hristov e Cassata e non eravamo nella miglior condizione. Non meritavamo la sconfitta, per larghi tratti abbiamo fatto meglio degli avversari. Quando il Modena ha fatto meglio abbiamo subito gol e soprattutto nel primo tempo non siamo riusciti a passare in vantaggio. Prendiamo il punto con ottimismo, per il morale penso sia un punto importante”, racconta.

Un punto che comunque non rende meno amara una classifica che, a fine girone d’andata, è sempre più preoccupante: “La classifica non ci piace ed è banale dirlo, ma è anche onesto da parte mia dire che abbiamo fiducia e crediamo di migliorarla. Siamo estremamente convinti di questo”, prosegue Taddei, che poi racconta le difficoltà degli ultimi giorni in casa Spezia: “Zurkowski ha avuto il virus, ha giocato senza fare un allenamento. Ha dato disponibilità per entrare ma non aveva allenamenti nelle gambe, siamo stati falcidiati. Ci siamo ritrovati a giocare due partite importanti numericamente in pochi. A Cittadella, tra squalifiche e influenze eravamo in pochi, oggi, tre giorni dopo, eravamo sempre pochi. Dobbiamo recuperare tutti quanti, una volta al completo potremo variare e ampliare le scelte”. E in questo può venire in aiuto il mercato: “I direttori sono a colloquio con il mister spesso e si adopereranno per migliorare la squadra. La linea in questo momento è quella di integrare a livello numerico e di esperienza nuovi giocatori. Estrema fiducia in quello che verrà fatto, il mister si confronta costantemente con la dirigenza”, prosegue Taddei.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com