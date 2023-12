Incidente in autostrada: sessantenne finisce in ospedale

Incidente stradale in A12, in direzione Brugnato al chilometro 89 poco prima delle 19. Il bilancio è di un ferito, un uomo di 60 anni originario di Genova che viaggiava da solo e che per dinamiche in fase di accertamento ha perso il controllo del proprio mezzo finendo contro il guard rail. Sarà la Polizia stradale a fare luce sull’accaduto, stando a quanto riferito non ci sarebbero altre auto coinvolte. L’impatto è stato violento e l’auto è andata distrutta. Sul posto sono arrivati i militi della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, Delta 2 da Sarzana e i Vigili del fuoco. Il ferito è stato accompagnato all’ospedale Sant’Andrea della Spezia, in codice giallo. Sul tratto si sono verificato rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso e rimozione del mezzo coinvolto.

