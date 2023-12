Lavagna: Natale al 118, oltre 70 interventi nel solo ambito dell’Asl-4

A Natale la macchina dei soccorsi, in particolare vigili del fuoco ed emergenze sanitarie, funziona senza sosta. Il 118 di Lavagna, col supporto delle due automediche e delle pubbliche assistenze, è intervenuto in quasi 80 casi.

Uno degli ultimi interventi per incidenti, alle 22.20 in via Sant’Anna a Rapallo, dove un diciannovenne è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna in codice rosso poi derubricato in giallo. Tra gli incidenti ricordiamo verso le 20 uno (motocicletta) a Rapallo con una ragazza di 22 anni trasportata a Lavagna in codice giallo; un altro 22enne alle 19.30 ha avuto un incidente a Carro ed è stato trasportato in codice giallo sempre al pronto di Lavagna.

