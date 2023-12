Lupo morto e sventrato ad Albenga, l’Osservatorio Savonese Animalista: “Clima da caccia selvaggia”

“Il ritrovamento a Campochiesa di Albenga di un lupo morto e sventrato, al di là dell’attesa delle risultanze della necessaria necroscopia per individuarne la causa del decesso, non fa che confermare il clima di “caccia al lupo” in atto nella provincia di Savona”.

Così l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA), con l’associazione che teme come, anche grazie agli atteggiamenti della Regione Liguria e delle organizzazioni agricole, “stia iniziando una resa dei conti che porterà all’uccisione “difensiva” da parte di chi, con la disponibilità di un’arma, sparerà al lupo che incontrerà nel bosco o vicino a casa”.

» leggi tutto su www.ivg.it