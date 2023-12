Sampdoria-Bari LIVE. Pirlo schiera Benedetti dal primo minuto

Genova. Dopo la bruciante sconfitta con il Feralpisalò, che in questa giornata ha fermato il Venezia, la Sampdoria ritrova il Ferraris e il Bari, a pari punti in classifica, per tentare un pronto riscatto. Negli undici manca naturalmente Kasami, squalificato, al suo posto Benedetti dal primo minuto. Confermati gli altri dieci undicesimi della partita precedente.

Sampdoria: Stankovic. Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru, Benedetti, Yepes, Giordano, Esposito, Verre, De Luca.

Allenatore: Pirlo

A disposizione: Ravaglia, Stojanovic, Buyla, Conti, Malagrida, Askildsen, Girelli, Panada, Ricci, La Gumina, Ntanda, Delle Monache.

Bari: Brenno, Matino, Di Cesare, Vicari, Frabotta, Edjouma, Benali, Maita, Achik, Nasti, Sibilli.

Allenatore: Marino

A disposizione: Pissardo, Dorval, Zuzek, Faggi, Astrologo, Acampora, Bellomo, Ahmetaj, Morachioli, Aramu, Ménez.

