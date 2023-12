Sampdoria, Pirlo: “Peccato per l’ingenuità sul gol, Esposito? Non deve mai accontentarsi”

Genova. “Abbiamo fatto una buona partita, eravamo stanchi e sapevamo di giocare non con i nostri ritmi, era normale non aspettarci grande intensità. Avevo detto ai ragazzi di stare in partita perché si poteva sbloccare anche all’ultimo. Peccato per l’ingenuità sul gol perché ormai il Bari si era chiuso”.

Mister Pirlo fotografa così il pareggio contro il Bari, raggiunto in pieno recupero grazie a Esposito. “I ragazzi sono stati bravi nella reazione, a non voler perdere la partita”. Un gol, quello subito, che ricorda un po’ quello di Brescia: “Sono errori che paghiamo, chiamiamola gioventù, inesperienza, non puoi avventurarti a portar palla così centralmente. Avevamo anche messo un giocatore in ampiezza per allargare il Bari, era importante non rischiare le giocate centrali”.

» leggi tutto su www.genova24.it