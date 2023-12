Terzino e punta subito, D’Angelo vorrebbe anche un centrocampista

Due acquisti sicuri – un terzino sinistro e un centravanti – a fronte dell’uscita imminente di Ekdal e di quella, già prevista, di Moro. Il resto è una storia da scrivere, in entrata ma soprattutto in uscita. Inizia su questi presupposti il calciomercato invernale dello Spezia Calcio, un mese che si preannuncia decisivo per la storia recente del club.

Nell’estate del 2021, quando arrivò la penalizzazione della Fifa per la questione nigeriani, l’appuntamento di gennaio 2024 doveva essere quello del ritorno alle trattative dopo il “ban” della federazione mondiale. I Platek avviarono allora un piano di costruzione da circa 30 milioni di euro, affidato a Riccardo Pecini, per aprire un ciclo di consolidamento in serie A. Un anno e mezzo dopo, gennaio 2023, Eduardo Macìa poté godere di un più che discreto budget, a fronte della cessione di Kiwior, per chiudere la pratica salvezza e prolungare il periodo d’oro della maglia bianca.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com